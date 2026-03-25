Изведоха с белезници от дома му бивш общински съветник от Пловдив за купуване на гласове





Жител на квартал „Столипиново“ беше задържан при спецакция на ОДМВР-Пловдив днес, след като на адреса му бяха открити пари и списък с имена. Резултатите от операцията - част от постоянните полицейски действия за предотвратяване и разкриване на престъпления против политическите права на гражданите, оповести на извънреден брифинг директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

Оказва се, че това е бившият общински съветник от Пловдив Айри Мурад беше арестуван по време на специализирана полицейска операция за купуване на гласове.

Той беше изведен с белезници от дома си в кв. "Столипиново", където са намерени списъци с имена и голяма сума пари, предаде БНТ.

Айри Мурад е общински съветник от Реформаторски блок в периода 2015 - 2019 година. Той стана известен като първия общински съветник в Пловдив с липсващо средно образование.

От изявлението на директора стана ясно, че задържаният е с криминалистични регистрации, а към него е имало оперативен интерес при предишни избори. Предположението, че мъжът отново може да има съпричастност към извършване на престъпления против избирателното право се основават на факта, че до момента не е посочил конкретни обяснения за иззетите от дома му парична сума в евро и списък, съдържащ само малки имена на хора.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването се води под наблюдението на прокуратурата.