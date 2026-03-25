Иран е получил мирен план от САЩ с 15 условия





Според съобщения от Пакистан, който действа като посредник, Иран е получил 15-точков мирен план от САЩ.

Планът, който не е публикуван, според съобщенията включва демонтиране на ядрени съоръжения от Иран в замяна на отмяна на санкциите.

Израелски министър заяви пред Би Би Си, че планът е „красив на хартия“, но добави, че Иран „вероятно“ едва ли ще се съгласи с него.

По-рано говорител на иранските военни заяви, че САЩ „преговарят със себе си“, добавяйки: „Някой като нас никога няма да се споразумее с някой като вас“.

Междувременно мисията на Иран в ООН казва, че „не-враждебни кораби“ могат да преминават през Ормузкия проток - един китайски танкер е проследен там днес.

Защо иранският естаблишмънт все още не се е сринал? BBC Persian анализира проблемите.