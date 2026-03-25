Облаците днес се отдръпват и ще има повече слънчеви часове





Днес облачността ще намалява и ще преобладава слънчево време. След обяд над планините и планинските райони в западната половина от страната облачността ще се увеличи и на места там ще има слаби превалявания. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 13°.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от сняг, под 1500 метра – от дъжд. Повече слънце ще има в часовете преди обяд. Ще духа умерен вятър от североизток, който след обяд постепенно ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителна ще е облачността в часовете преди обяд. Ще духа умерен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от изток-югоизток и ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните - между 15° и 20°. В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1600-1700 m - от сняг. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Западна България температурите ще се понижат, а в централните и източните райони ще са все още до 18°-19°. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се задържи предимно облачно, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Източна Блъгария. Застудяването ще продължи и в по-ниските планински райони дъждът временно ще се примесва или ще преминава в сняг. В неделя вятърът временно ще се ориентира от север и ще отслабне, а през следващите дни отново ще е умерен до силен от северозапад. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, а максималните ще бъдат между 8° и 13°, в понеделник и вторник с градус-два по-високи.