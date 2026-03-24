39-годишен мъж от Благоевград е задържан от дупнишки полицаи за управление на МПС след употреба на наркотично вещество. Проверката е извършена вчера на ул. „Саморанска“ в града. Тестът е направен с полеви наркотест, резултатът за употреба на алкохол е отрицателен.Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Прибраха в ареста в Дупница шофьор,седнал зад волана дрогиран
24.03.2026
