Прибраха в ареста в Дупница шофьор,седнал зад волана дрогиран





39-годишен мъж от Благоевград е задържан от дупнишки полицаи за управление на МПС след употреба на наркотично вещество. Проверката е извършена вчера на ул. „Саморанска“ в града. Тестът е направен с полеви наркотест, резултатът за употреба на алкохол е отрицателен.Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.