Община Дупница организира благотворителен концерт за децата със СОП





Община Дупница кани жителите и гостите на град на благотворителния концерт „Един за всички! Всички за децата!" в петък (27 март) от 11:00 часа в Спортната зала.

Мероприятието е в подкрепа на децата със специални образователни потребности на територията на община Дупница.

Със своите талант и сърце участниците ще допринесат за една по-добра, по-светла и по-справедлива среда за своите приятели и връстници.

Организатор на събитието е Постоянната комисия по образование и култура към Общински съвет-Дупница.

Входът е 5 евро като всички събрани средства ще отидат за каузата.

Ще бъде поставена и кутия за дарения, където всеки желаещ ще може да допринесе с каквато сума има желание и възможност.

Нека всички се обединим и заедно подадем ръка на нашите малки съграждани със специални образователни потребности!

Заповядайте!