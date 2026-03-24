Арестуваха 11 търговци на гласове в Силистренско







Седем задържани, 11 бързи и 2 досъдебни производства в хода на специализирана полицейска операция днес в област Силистра

Седем са задържаните в хода на специализираната полицейска операция, която стартира рано тази сутрин в Силистренска област. В процес на проверка е участието им в склоняване на граждани да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия.

В рамките на днешния ден са образувани 11 бързи и 2 досъдебни производства във връзка с нарушения на политическите права на гражданите. Основно от търговски обекти са иззети документи, които насочват към изборни нарушения. На частен адрес в село Йорданово е намерен и иззет газов пистолет без документи за произход и без подадено уведомление към органите на МВР. На територията на РУ-Тутракан са разкрити 5 престъпления, основно свързани с незаконна дървесина.

Проверени са множество търговски обекти и частни имоти. На определени места контролната дейност е извършена с участието на екипи на Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

Към 16 часа на изградените КПП са извършени проверки на повече от 300 лица и 237 моторни превозни средства. Установени са 47 административни нарушения, за които е взето отношение с акт или фиш. Засечен е водач, управлявал автомобил с неистинско СУМПС, за което е образувана преписка.

На територията на РУ-Дулово е установено лице, обявено за общодържавно издирване.

Специализираната полицейска операция се проведе на територията на област Силистра с участието на служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление - Русе.

Активните полицейски действия бяха насочени към превенция и противодействие на конвенционалната престъпност, както и към предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите.