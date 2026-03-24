Община Дупница почисти превърнатата в сметище улица, носеща името на футболната легенда Сашо Паргов





Служители към Инспектората в Община Дупница и експерти от отдел „Екология“ направиха съвместна проверка на улица „Сашо Паргов“ в близост до магазина за строителни материали при стадион „Бончук“.

Те се самосезираха от публикация в социалните мрежи за изхвърлено голямо количество отпадъци от всякакъв вид, което притесняваше минувачите и работещите наблизо.

След тяхната намеса бяха установени част от нарушителите – шофьори на камиони, които нерегламентирано са изхвърляли боклук там.

Заедно с работници към Общинското предприятие „Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване“ те почистиха мястото, което вече изглежда по съвсем различен и по-приветлив начин.