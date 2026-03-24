Времето във вторник:Дъждовно, а в Родопите жълт код за по-интензивни валежи





Днес над страната ще остане облачно. На много места, главно в южната половина и районите около Стара планина, ще има валежи от дъжд. По-интензивни и продължителни ще са те в района на Източните Родопи. След обяд над северозападните части от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, за София – около 9°.

В планините ще бъде облачно. По високите части ще вали сняг, а в местата по-ниски от 1000 метра надморска височина - дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. През първата половина на деня ще духа умерен вятър от север-североизток, а след обяд – до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В средата на седмицата ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще са над 15°, на отделни места ще достигат 20°. През нощта срещу петък облачността отново ще се вплътнява и в петък ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в планините от сняг. Още сутринта в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Вечерта и през нощта срещу петък по високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка. През почивните дни ще се задържи предимно облачно. Все още ще има валежи, предимно слаби и предимно от дъжд; сняг ще превалява главно в планините над около 1300 m, но е възможно временно и на по-малка височина дъждът временно да се примесва със сняг. В събота вятърът чувствително ще отслабне, в неделя отново ще е слаб до умерен, от северозапад. Застудяването ще продължи. В началото на следващата седмица вятърът от запад-северозапад временно ще се усили, валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, слабо ще се затопли. По-късно в Южна България отново ще има слаби валежи.