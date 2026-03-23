Съдия Мая Гиздова потвърди наказателно постановление на РИОСВ – София, с което на ТЕЦ - Бобов дол е наложена санкция от 250 000 лв.

Районен съд Дупница, под председателството на съдия Мая Гиздова потвърди наказателно постановление от 12.11.2025 г., издадено от Директора на РИОСВ гр.София, с което на „ТЕЦ-Бобов дол“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 250 000 лв., на основание чл.164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, за нарушение по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, като законосъобразно. Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административния съд на гр. Кюстендил в 14 - дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.
Извършена е била оценка за периода на експлоатация на горивната инсталация за 12 месеца, обхващаща периода от 01.01.2024г., до 31.12.2024г. По делото е установено, че жалбоподателят е експлоатирал ЕК1 и ЕК2, без пречиствателно съоръжение-СОИ1 / сероочистваща инсталация /, общо 250 часа, през съответните месеци от 2024г. В този режим на работа без работещо СОИ 1…няма данни за съдържанието на изпусканите емисии. Установено е било, че жалбоподателя е нарушил Условие 9.2.5.3 от Комплексното разрешително.
В мотивите си съдът посочва: „По безспорен начин от събраните по делото доказателства, както гласни така и писмени е установено нарушение от страна на жалбоподателя, а именно- че дружеството жалбоподател, като оператор на горивна инсталация за производство на електрическа енергия, за което има издадено комплексно разрешително КР № 45-Н4/2019 г., актуализирано с решение № 45-Н4-ИО-А1/2023 г. от изпълнителния директор на ИАОС, е осъществило всички обективни признаци на нарушението чл. 123в, т. 2 ЗООС. Същото, не е изпълнило условие 9.2.5.3- горивната инсталация по Условие 2 не може да се експлоатира без пречиствателни съоръжения повече от 120 часа в рамките на всеки произволно избран период от 12 месеца“.
