Пътнически самолет се приземи в пожарен автомобил в Ню Йорк







Летище Ла Гуардия в Ню Йорк е затворено до второ нареждане, след като самолет на Air Canada Express и наземно пожарен автомобил се сблъскаха.По информация на NBC News двама души са загинали. Това са командирът на самолета и вторият пилот, докато двама служители от противопожарния екип - сержант и полицай - са със счупвания, но в стабилно състояние.

Федералната авиационна администрация издаде забрана за полети на летището късно в неделя вечерта и заяви, че има „висока“ вероятност заповедта да бъде удължена.

CBS News, партньорът на BBC за САЩ, съобщи, че самолетът е идвал от Монреал и е кацнал. Той е забавил скоростта си до около 24 мили в час, когато се е сблъскал с превозно средство на летищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси, които управляват летището.

Самолетът – по-малък модел CRJ 900, на борда на който е имало около 70-90 души – е претърпял значителни щети.

Местните медии съобщават за редица ранени.

Видеозаписи в социалните мрежи показват как самолетът, управляван от регионалния партньор на Air Canada, Jazz aviation, каца с обърнат нос.

Предварителен списък на пътниците показва, че на борда е имало 76 души, включително четирима членове на екипажа, се казва в изявление на Jazz aviation.

В изявление в X, полицейското управление на Ню Йорк е предупредило хората да „очават закъснения и да избягват района, ако е възможно“.

„Поради авариен инцидент на летище Ла Гуардия, всички улици и изходи от магистрали към летището са затворени до второ нареждане.“

Пожарната служба на Ню Йорк публикува в X, предупреждавайки хората да „очават отмяна на полети, затваряне на пътища, забавяне на трафика и аварийни екипи близо до летище Ла Гуардия“.

„Използвайте алтернативни маршрути“, се казва в публикацията в X.

Националният съвет за безопасност на транспорта е сформирал екип за разследване на сблъсъка.