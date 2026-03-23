След като Тръмп заплаши с удари електроцентрали в Иран, получи и отговор





В изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция се казва, че Иран ще отвърне на атака срещу електроенергийния си сектор, като насочи атаки към електроцентралите на Израел, както и към електроцентралите, снабдяващи американски бази с електричество в страните от региона.

Изявлението очевидно оттегля по-ранни заплахи към инсталациите за обезсоляване на вода в региона, които са от решаващо значение за осигуряването на питейна вода в страните от Персийския залив.

„Лъжливият... президент на САЩ твърди, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция възнамерява да атакува инсталациите за обезсоляване на вода и да причини трудности на хората в страните от региона“, се казва в изявлението, споделено в държавните медии.

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че иранските електроцентрали ще бъдат обект на атаки, ако Техеран не успее да „отвори напълно“ Ормузкия проток за всички кораби в рамките на 48 часа.

„Решени сме да отговорим на всяка заплаха на същото ниво, което тя създава по отношение на възпирането... Ако вие ударите електричеството, ние ще ударим електричеството“, казва Корпусът на гвардейците на ислямската революция.