Проучване на Тренд: 5 сигурни формации, БСП на ръба с 4%







Парламентарната формула: 5 сигурни формации, БСП на ръба с 4%. Активността се задържа и този месец на 3 милиона и 100 хиляди избиратели.

Декларираната избирателна активност за предстоящите избори стои без промяна в сравнение с предишното проучване на „Тренд“ през февруари. 59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Това означава, че можем да очакваме около 3 милиона и 100 хиляди български граждани пред урните на 19 април.

Прогресивна България остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват на предстоящите избори. Втора са ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция са ПП-ДБ с 11,8%. Плътно зад тях стои ДПС с 10,5%, а Възраждане е на пета позиция с 7,9%. БСП-ОЛ остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите. Под черта остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява през този месец и формацията около Николай Попов „Сияние“ с 2,9%. След нея се нареждат „Има такъв народ“ (2,6%), АПС (1,7%) и Величие (1,5%).

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който е 1,7%.