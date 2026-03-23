Времето през седмицата: Динамично с редуване на дъжд, сняг и слънце





Днес облачността ще се задържи значителна и на много места с временни прекъсвания ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 8° и 13°, за София - около 9°.

В планините ще бъде облачно. Главно в следобедните часове ще превалява сняг, в по-ниските планински части – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще превалява дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

И във вторник ще преобладава облачно време, на места с валежи от дъжд, в планините – от сняг, предимно слаби. Ще духа слаб до умерен, в източните райони по-често умерен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, максималните – между 9° и 14°. В средата на седмицата ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще са над 15°, на отделни места ще достигат 20°. През нощта срещу петък облачността отново ще се вплътнява и в петък ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в планините от сняг. Още сутринта в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта по високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. В събота ще се задържи предимно облачно. В Дунавската равнина ще бъде и ветровито, но без съществени валежи. В Южна България и крайните източни райони все още ще има валежи, предимно слаби и предимно от дъжд; сняг ще превалява главно в планините над около 1300 m, но е възможно временно и на по-малка височина дъждът временно да се примесва със сняг. Застудяването ще продължи. И в неделя ще остане предимно облачно. Вятърът ще отслабне, а валежите временно ще спрат. По-късно през деня на места в югоизточната половина от страната отново ще има слаби валежи от дъжд.