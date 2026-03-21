Ден втори на пролетния младежки фестивал в Дупница: Ден на уличните изкуства





Събота (21 март) ще бъде Ден на уличните изкуства. Събитията стартират още от 12:00 часа на площад „Свобода“. Планирани редица събития, сред които Уъркшоп за начинаещи и Графити фестивал, а децата от Арт Ателие „Дон Кези“ за пореден път ще демонстрират своя талант.

В съботния ден дупничани ще могат да се насладят още на изпълненията на Паркур Клуб „Recreatе“, „Денс Машийн“ и Клуб по Калистеника.

Един от гвоздеите на програмата пък ще бъде DJ сет на открито с DJ Zlatina Dimitrova.

Младежкият фестивал ще завърши в неделя (22 март) с демонстрация на музикални инструменти, огнено шоу и концерт на група „Smokey Mountain River Band“.

