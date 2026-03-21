Иран изстреля балистични ракети по американско-британската военна база Диего Гарсия







Иран изстреля две балистични ракети със среден обсег по Диего Гарсия, но не уцели американско-британската военна база в Индийския океан, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на множество американски служители.

Една от ракетите се провали в полет, докато американски военен кораб изстреля прехващач SM-3 по другата, въпреки че не може да се определи дали прехващането е било успешно, съобщава вестникът. Journal не уточнява кога са били изстреляни ракетите.

Белият дом, британското посолство във Вашингтон и Министерството на отбраната на Обединеното кралство не отговарят веднага на исканията на Ройтерс за коментар.

Опитът на Иран да удари базата, на около 4000 километра от територията на страната, показва, че ракетите на Ислямската република имат по-голям обхват, отколкото е признавала преди това.

В него се отбелязва, че иранският външен министър Абас Арагчи е заявил миналия месец, че Иран е ограничил обхвата на своите ракети до 2000 километра.