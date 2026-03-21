Тръмп обяви, че САЩ обмислят „прекратяване“ на войната в Иран, но други държави трябва да пазят Ормузкия регион







Президентът Доналд Тръмп заявява, че САЩ обмислят „прекратяване“ на операциите срещу Иран, но че други държави трябва да охраняват Ормузкия проток - жизненоважен корабен път за петрол.

Тръмп уточнява, че не иска прекратяване на огъня, а САЩ правят планове за възможността за разполагане на сухопътни войски в Иран

САЩ заявява още, че временно ще отмени санкциите върху иранския петрол, блокиран в морето, за да ограничи продължаващото въздействие на войната върху цените на енергията.

През нощта Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран и Бейрут. Израел, Саудитска Арабия и Кувейт твърдят, че са прихванали дронове и ракети.

По-рано Обединеното кралство одобри използването на своите бази от САЩ за извършване на удари по ирански обекти, насочени към Ормузкия проток. Тръмп казва, че решението на Обединеното кралство е „много закъсняло“ - как се е променила позицията на Обединеното кралство?

Иранският външен министър обвинява британския премиер Киър Стармър, че „излага на опасност британските животи“, добавяйки, че „Иран ще упражни правото си на самозащита“.

Заливът е „на прага“ с наближаването на четвъртата седмица на войната, съобщава кореспондентът по сигурността на Би Би Си.

Израел отговори на няколко атаки през последните няколко часа, които според израелските военни са ирански.

Израелските отбранителни сили потвърдиха, че предупрежденията са били изпратени до обществеността като предпазна мярка, тъй като отбранителните системи са действали, за да „прехванат заплахата“.

Саудитска Арабия твърди, че е прехванала десетки дронове през нощта, докато съседен Кувейт потвърди, че системата им за противовъздушна отбрана е била активирана в отговор на „враждебни ракетни и дронови заплахи“.

Както съобщихме по-рано, Иран също така отправи заплахи да удари град Рас ал-Хайма в ОАЕ с „решителна сила“ като част от спор за два острова, окупирани от Иран, но отдавна претендирани от Емирствата.