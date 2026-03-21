Социалистите се борят да държат Париж на ключови кметски избори в цяла Франция







Кметовете на големите градове във Франция ще бъдат избрани в неделя, на последното гласуване преди президентските избори догодина.

Вълнението е особено голямо в Париж и Ница.

Столицата може да се измести надясно след 25 години под ръководството на социалистическа коалиция, ако Рашида Дати изостане в анкетите, за да победи Еманюел Грегоар.

А на Ривиерата, крайнодесният съюзник на Националния обединение (RN) на Марин льо Пен, Ерик Чиоти, изглежда е на път към победа.

Но на този втори тур на общинските избори най-големият фокус в цялата страна е върху крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI).



Лидерът на крайнолявата партия „Непокорна Франция“, водена от Жан-Люк Меланшон, сформира съюзи с други леви партии като Зелените.

На много от тези места тя вече е сформирала съюзи с други леви листи – главно от Социалистическата партия (PS) или Зелените – за да концентрира антидесния вот.

Но ключовият тест на тези избори – от голямо значение преди 2027 г. – е дали избирателите ще подкрепят или ще избягват тези съюзи, предвид нарастващите критики, насочени към LFI и нейния лидер Жан-Люк Меланшон за предполагаем антисемитизъм и преследване на „секционно“, т.е. мюсюлманско гласуване.

Емблематичен за това е Тулуза в югозападната част на страната, дом на френската аеронавтична индустрия, както и на голямо студентско население и класически френски предградия с високи жилищни сгради.

Десноцентристкият кмет на града Жан-Люк Муденк се класира първи в първия тур с 37% от гласовете. Но той беше последван от двама левичари, Франсоа Пикемал (27,5%) от LFI и социалистът Франсоа Бриансон (25%). Двамата вече обединиха листите си, което им дава ясна преднина пред Муденк на хартия. Ако спечелят, крайно левият Пикемал ще стане кмет на Тулуза.

Тестът е да се види дали левият/крайнолевият съюз действа като ясен призив към избирателите в Тулуза или като отблъскващ фактор.

Подобни леви пактове са сключени в 26 големи града, включително Нант, Гренобъл, Лион, Лимож, Клермон-Феран, Брест и Тур – спечелвайки гнева на десни политици, които ги наричат ​​„съюзи на срама“.

Факт е, че тези съюзи са сключени само седмици след като социалистите поведоха останалата част от мейнстрийм левицата в хор от осъждане на LFI, обещавайки да се откажат от всякаква бъдеща национална изцяло лява коалиция, освен ако тя не промени начина си на действие.

Това последва убийството на крайнодесен студент в Лион от заподозрени крайнолеви бойци, включително парламентарния асистент на депутат от LFI; и след това реч на Меланшон, в която той направи кимване и намигване на публиката си относно еврейската идентичност на покойния сексуален престъпник Джефри Епщайн.

За противниците на левицата, социалистите се отказаха от принципите си още при първото изпитание – обвързвайки се отново с LFI от страх да не загубят гласове на външния си фланг.

В своя защита левицата казва, че съюзите са необходими, за да се предотврати победата на крайната десница – въпреки че в по-голямата част от градовете, където са постигнати пактовете, основният им опонент не е от RN, а от мейнстрийм десните републиканци (LR).

Борбата за управление на Париж е най-голямата надпревара за кмет от всички останали градове

Коментатори от всички сфери виждат тези развития като знак за нарастващата увереност на Меланшон преди президентските избори догодина, като целта му е да се превърне в основен депозитар на леви гласове преди балотажа срещу Марин льо Пен или президента на Кралската национална партия Жордан Бардела.