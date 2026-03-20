Чък Норис, американският майстор на бойните изкуства и актьор, почина на 86-годишна възраст







Чък Норис, американският майстор на бойните изкуства и холивудска екшън звезда, почина на 86-годишна възраст, съобщи семейството му.

Норис беше известен с ролите си в криминалния екшън сериал „Уокър, Тексаски рейнджър“ и филма за бойни изкуства от 1972 г. „Пътят на дракона“ - бойната суперзвезда Брус Лий.

Семейството му обяви смъртта му „с тежки сърца“ в изявление, публикувано в Instagram.

„Той живя живота си с вяра, цел и непоколебима отдаденост на хората, които обичаше“, казаха те. „Чрез работата, дисциплината и добротата си той вдъхнови милиони по света и остави трайно въздействие върху толкова много животи.



В изявлението се добавя: „За света той беше майстор на бойните изкуства, актьор и символ на сила.

„За нас той беше всеотдаен съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство.“