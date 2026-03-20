ОбС-Дупница бие всички рекорди: 94 докладни за предстоящата сесия, 89 от тях за продажба на земеделски земи





Рекорден брой докладни предстои да бъдат обсъждани и гласувани на предстоящата сесия на местния парламент в Дупница. В дневния ред за 26-и март са включцени цели 94, като 85 от тях ще бъдат а.за продажба на земеделски земи по чл. 19.

Ето на вашето внимание и въпросните докладни:

1.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Дупница. / вх. № 257 / 19.03.2026 г./

2.Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Предоставяне на временна финансова помощ от Община Дупница на Сдружение „Местна инициативна група Бобов дол – Дупница – Сапарева баня“ за изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-148 от 02.02.2026 г по процедура № BG06AFSP001-1.001 - „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от СПРЗСР 2023-2027 г. /вх. № 278/19.03.2026 г./

3.Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд-Кюстендил, които се предлагат за избиране на Общото събрание на съдиите на Апелативен съд-София. /вх. № 279/19.03.2026 г./

4.Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Вземане на Решение за освобождаване на управителя, избор на нов управител и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на“Ученическо хранене– Дупница“ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 280/19.03.2026 г./

5.Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Предоставяне под формата на допълнителна парична вноска по чл.134, ал.1 от ТЗ на сума в размер на 10 000 евро на “Ученическо хранене– Дупница“ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 281/19.03.2026 г./

6.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.4.694 образуван от Поземлен имот с идентификатор 65245.4.57 по кадастралната карта на село Самораново. / вх. № 415 / 18.06.2025 г./

7.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 02350.50.25 по кадастралната карта на с.Баланово, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Лозе, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 142 / 23.02.2026 г./

8.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 02350.50.24 по кадастралната карта на с.Баланово, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Лозе, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 145 / 23.02.2026 г./

9.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 68789.24.28 по кадастралната карта на гр. Дупница, местност „Жива вода“, общ. Дупница. / вх. № 179 / 09.03.2026 г./

10.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 39339.135.73 по кадастралната карта на с.Крайници, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 180 / 10.03.2026 г./

11.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.16.47 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 181 / 10.03.2026 г./

12.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.19.39 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 182 / 10.03.2026 г./

13.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.19.40 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 183 / 10.03.2026 г./

14.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.23.27 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 184 / 10.03.2026 г./

15.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 39339.146.210 по кадастралната карта на с.Крайници, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 185 / 10.03.2026 г./

16.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.10.71 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 186 / 10.03.2026 г./

17.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.4.491 образуван от Поземлен имот с идентификатор 65245.4.154 по кадастралната карта на село Самораново. / вх. № 187 / 10.03.2026 г./

18.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.166.2 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 188 / 11.03.2026 г./

19.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.16.125 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 189 / 11.03.2026 г./

20.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.23.56 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 190 / 11.03.2026 г./

21.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.14.41 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 191 / 11.03.2026 г./

22.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.20.8 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 192 / 11.03.2026 г./

23.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.15.41 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 193 / 11.03.2026 г./

24.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.21.14 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 194 / 11.03.2026 г./

25.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.162.78 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 195 / 11.03.2026 г./

26.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.25.54 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. / вх. № 196 / 11.03.2026 г./

27.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.25.56 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 197 / 11.03.2026 г./

28.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 24791.77.15 по кадастралната карта на с.Дяково, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 198 / 11.03.2026 г./

29.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.25.223 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 199 / 11.03.2026 г./

30.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.21.52 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 200 / 11.03.2026 г./

31.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.28.29 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Овощна градина, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 201 / 11.03.2026 г./

32.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.14.65 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 202 / 11.03.2026 г./

33.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 02350.25.25 по кадастралната карта на с.Баланово, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 203 / 11.03.2026 г./

34.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 17659.22.19 по кадастралната карта на с.Грамаде, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 204 / 11.03.2026 г./

35.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.112.15 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Лозе, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 205 / 11.03.2026 г./

36.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.163.8 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 206 / 11.03.2026 г./

37.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.28.72 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 207 / 11.03.2026 г./

38.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.28.33 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 208 / 11.03.2026 г./

39.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.21.53 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 209 / 11.03.2026 г./

40.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.9.53 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива. /вх. № 210 / 11.03.2026 г./

41.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.25.218 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 211 / 11.03.2026 г./

42.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 80491.70.155 по кадастралната карта на с.Червен брег, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 212 / 11.03.2026 г./

43.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 04220.43.4 по кадастралната карта на с.Бистрица, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 213 / 11.03.2026 г./

44.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.25.217 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. //вх. № 214 / 11.03.2026 г./

45.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 04354.7.6 по кадастралната карта на с.Блатино, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 215 / 11.03.2026 г./

46.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 17659.13.23 по кадастралната карта на с.Грамаде, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 216 / 11.03.2026 г./

47.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 17659.59.15 по кадастралната карта на с.Грамаде, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 217 / 11.03.2026 г./

48.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 04220.11.34 по кадастралната карта на с.Бистрица, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 218 / 11.03.2026 г./

49.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 04220.9.104 по кадастралната карта на с.Бистрица, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 219 / 11.03.2026 г./

50.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 04220.10.5 по кадастралната карта на с.Бистрица, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 220 / 11.03.2026 г./

51.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.9.52 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива. /вх. № 221 / 11.03.2026 г./

52.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.607.172 по кадастралната карта на град Дупница, с площ 305 квадратни метра. /вх. № 222 / 11.03.2026 г./

53.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – терен с площ 88.70 кв. м за разполагане на преместваем търговски обект и навес към него с площ 27 кв. м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87727.203.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яхиново, с административен адрес на имота: с. Яхиново, общ. Дупница, ул. „Христо Ботев“ № 45, публична общинска собственост по АОС № 226/14.10.1998 г. /вх. № 223/13.03.2026 г./

54.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Общински годишен план за младежта за 2026 г. /вх. № 224/13.03.2026 г./

55.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – терен с площ 17.90 кв. м за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 39339.502.185 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крайници, с административен адрес на имота: с. Крайници, общ. Дупница, ул. „III Гвардейски полк“ № 13, публична общинска собственост по АОС № 149/14.04.1998 г. /вх. № 225/13.03.2026 г./

56.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – терен с площ 89 кв. м за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 39339.502.185 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крайници, с административен адрес на имота: с. Крайници, общ. Дупница, ул. „III Гвардейски полк“ № 13, публична общинска собственост по АОС № 149/14.04.1998 г. /вх. № 226/13.03.2026 г./

57.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Създаване на нова локализационна единица и включването и в националния класификатор на постоянните и настоящите адреси в Република България в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил. /вх. № 227/16.03.2026 г./

58.Докладна записка от Гичка Михайлова – общински съветник в Общински съвет Дупница, относно Отчет за работата на комисията за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. /вх. № 228/16.03.2026 г./

59.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Общинската програма за закрила на детето на Община Дупница за 2026 година. /вх. № 241/18.03.2026 г./

60.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 65245.1.212 по кадастралната карта на с. Самораново, местност „Под селото“, общ. Дупница. /вх. № 242/19.03.2026 г./

61.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до „Главна Дирекция изпълнение на наказанията“ с.Самораново, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 68789.603.1398 по кадастралната карта на гр.Дупница и поземлен имот с идентификатор 65245.3.437 по кадастралната карта на с.Самораново, общ.Дупница. /вх. № 243/19.03.2026 г./

62.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 04220.18.12 по кадастралната карта на с.Бистрица, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 244/19.03.2026 г./

63.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 17659.3.19 по кадастралната карта на с.Грамаде, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 245/19.03.2026 г./

64.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 17659.12.37 по кадастралната карта на с.Грамаде, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 246/19.03.2026 г./

65.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 39339.51.2 по кадастралната карта на с.Крайници, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 247/19.03.2026 г./

66.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.21.12 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 248/19.03.2026 г./

67.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.59.6 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 249/19.03.2026 г./

68.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.156.5 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 250/19.03.2026 г./

69.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 80491.70.33 по кадастралната карта на с.Червен брег, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 251/19.03.2026 г./

70.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.130.17 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 252/19.03.2026 г./

71.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-373, квартал 27 по плана на село Баланово, Община Дупница. /вх. № 253/19.03.2026 г./

72.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.18.454 по кадастралната карта на град Дупница, с площ 578 квадратни метра. /вх. № 254/19.03.2026 г./

73.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.605.99 по кадастралната карта на град Дупница, с площ 304 квадратни метра. /вх. № 255/19.03.2026 г./

74.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.4.489 образуван от Поземлен имот с идентификатор 65245.4.20 по кадастралната карта на село Самораново. /вх. № 256/19.03.2026 г./

75.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 80491.72.408 по кадастралната карта на с.Червен брег, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 258/19.03.2026 г./

76.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.25.213 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 259/19.03.2026 г./

77.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 80491.70.156 по кадастралната карта на с.Червен брег, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 260/19.03.2026 г./

78.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 17659.12.21 по кадастралната карта на с.Грамаде, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 261/19.03.2026 г./

79.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.16.203 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 262/19.03.2026 г./

80.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.30.35 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 263/19.03.2026 г./

81.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.30.39 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 264/19.03.2026 г./

82.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.20.47 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 265/19.03.2026 г./

83.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.16.401 по кадастралната карта на с.Яхинова, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 266/19.03.2026 г./

84.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 65245.4.289по кадастралната карта на с.Самораново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 267/19.03.2026 г./

85.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.30.74 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 268/19.03.2026 г./

86.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.10.17 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 269/19.03.2026 г./

87.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 65245.6.400 по кадастралната карта на с.Самораново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 270/19.03.2026 г./

88.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.19.17 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 271/19.03.2026 г./

89.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 04220.18.37 по кадастралната карта на с.Бистрица, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 272/19.03.2026 г./

90.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.25.230 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 273/19.03.2026 г./

91.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 20763.20.1 по кадастралната карта на с.Джерман, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Нива, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 274/19.03.2026 г./

92.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 87727.8.7 по кадастралната карта на с.Яхиново, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Ливада, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 275/19.03.2026 г./

93.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.25.57 по кадастралната карта на гр.Дупница, земеделска земя, с начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, представляващ имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ, временно стопанисван от Община Дупница. /вх. № 276/19.03.2026 г./

94.Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на Решение №32/26.02.2026 год. за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 39339.505.47 по кадастралната карта на с.Крайници. Продажба на земя - частна общинска собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор 39339.505.47 по КК на село Крайници, община Дупница. /вх. № 277/19.03.2026 г./

Как се стигна до тази ударна продажба на земеделските земи на територията на община Дупница?

Ограниченията по управление и разпореждане с т.нар. „остатъчен“ поземлен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ, предвидени в § 12 от Заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители, ДВ бр. 103 от 2020 г.

Ограниченията бяха в сила до 23 декември 2025 г. и действието им не бе удължено.

Отпадането на ограниченията е предпоставка общината да активизира управлението, в т.ч. да планира разпоредителни сделки със съответните имоти по общия законоустановен ред за земеделските земи - общинска собственост. Припомняме, че има два обособени общи режима на собственост с произтичащите от тях възможности и ограничения – за общинските пасища, мери и ливади, и за другите общински земеделски земи.

Обръщаме внимание, че земите от „остатъчния“ поземлен фонд следва да са актувани като общинска собственост на основание протоколното решение на комисията по ал. 2, чл. 19 от ЗСПЗЗ. Планирани разпоредителни мероприятия с тях следва да се заложат в Стратегията за управление на общинската собственост и годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, приети от ОбС съгласно чл. 8 от Закона за общинската собственост.

Тези планови документи се обявяват на населението и се публикуват на интернет страницата на общината, така че всеки заинтересован да може да се осведоми дали общината предвижда продажба на земеделските си земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и да проследи конкретните актове на общинския съвет и кмета на общината по продажбата им. Припомняме, че на основание чл. 8, ал. 11 от ЗОС и чл. 45 от ЗМСМА актовете на общинския съвет и на кмета на общината подлежат на оспорване по административен и по съдебен ред.

Така се създават необходимите правни гаранции, че ще бъде спазено конституционното изискване общинската собственост да се упражнява в интерес на териториалната общност, част от който интерес е и обезщетяването с общински земеделски земи на бившите собственици в случаите, когато възстановяването на собствеността не е обективно възможно.

При планирането на разпоредителни сделки следва да се съобразяват оставащите в сила разпоредби по § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, обн. ДВ, бр. 62/2010 г., доп., бр. 61/2016 г., според които общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд, включително пасища и мери по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Т.е. препоръчително е изготвянето на предварителен анализ, сочещ, че общината ще разполага с необходимия „резервен“ фонд (равностоен в количествено и качествено отношение) за посрещане на евентуални съдебно признати реституционни претенции.

Този анализ е особено важен в настоящите условия на законодателна непредвидимост и с цел париране на очакваните критики и опасения, че местните власти залпово ще разпродадат земите от остатъчния фонд, без предпазливата грижа на добър стопанин на публичен ресурс и без оглед на справедливата компенсация на наследниците на някогашните собственици.

Също така, този ред на действие е съобразен и с подготвения от МЗХ законопроект за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, одобрен от Съвета по поземлени отношения в края на ноември, м.г., според който земите по чл. 19 се вливат в общинския поземлен фонд (ОПФ), а евентуалните признати реституционни претенции ще се възмездяват с равностойни имоти от ОПФ по решение на ОбС или чрез държавни поименни компенсационни бонове при доказана невъзможност за ползване на ОПФ.