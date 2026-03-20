Експертите: Обществена необходимост е министрите на правосъдието да номинират кандидати за ключови позиции в съдебната власт





Обществена необходимост е министрите на правосъдието да упражняват конституционното си правомощие да номинират кандидати за важните постове в съдебната власт.

Около това се обединиха професионални и граждански организации, които присъстваха на организирана в Министерството на правосъдието (МП) експертна дискусия за изработване на прозрачни критерии за номиниране на кандидати в третата власт. Правомощието на министъра е важен инструмент за постигане баланса между властите и за избягване капсуловането на съдебната система, който трябва да бъде използван. Същевременно предвиждането на ясни критерии и прозрачен номинационен процес биха намалили риска от политическо вмешателство.

В началото на дебата министър Андрей Янкулов постави за разискване няколко принципни въпроса, сред които: за кои позиции в съдебната власт е необходимо министрите на правосъдието да упражняват кадровите си правомощия; каква да бъде ролята в процеса на професионалните и гражданските организации; какви да бъдат критериите по същество.

Получените отговори бяха разнообразни, работата по изработването на критерии, които са сред приоритетите на служебното правителство, продължава. Правилата ще бъдат оставени в наследство на редовен кабинет.