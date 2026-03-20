Съвместната акция на няколко институции в област Кюстендил установи 18 нарушения на Закона за движение по пътищата





Вчера на територията на ОДМВР – Кюстендил, бе проведена СПО с цел въздействие върху поведението на водачи на МПС и собствениците на транспортни фирми, свързани с превоз на пътници и товари, за спазването на правилата за движение по пътищата чрез прилагане на едновременен контрол от всички компетентни институции, в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и ограничаване предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия. Операцията бе проведена по метода на „Широкообхватен контрол“. В СПО взеха участие представители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА) при Министерство на транспорта и съобщенията, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция „Митници“ (АМ), Национална агенция за приходите (НАП), Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ) и служители от ОДМВР-Кюстендил. От Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ не изпратиха представители за участие в СПО. По време на контролната дейност са установени 18 нарушения по Закона за движението по пътищата, както следва:

- неизползване на обезопасителни колани от водачи на МПС – 6 .;

- неизползване на обезопасителни колани от пътници в МПС – 4 ;

- превозване на деца в нарушение на изискванията за използване на системите за обезопасяване – 1 ;

- други нарушения 7

За установените нарушения са наложени 16 глоби по фиш и са съставени 2 АУАН;

- връчени са 6 електронни фиша и 2 НП;

Направени са 16 проби за алкохол, отрицателни са резултатите.

Извършени са 6 плащания чрез мПОС устройства.

От служителите на АРОК-АПИ са извършиха 9 проверки с 2 измервания. Констатирано е 1 нарушение.

От служителите на АМ са извършени 20 проверки на ПС, две от които с акцизни стоки. Не са констатирани нарушения.

От служителите на ИАГИТ са извършени проверки на 18 МПС, като са попълнени 18 декларации от водачи на товарни автомобили и управители на юридически лица.

От служителите на БГТОЛ-АПИ са установени 10 леки МПС (компесаторна такса по 35.75 евро) и 1 бр. товарно МПС (компесаторна такса 301.15 евро) без заплатени такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство.