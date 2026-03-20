





Юбилейна златна монета с изображение на президента на САЩ Доналд Тръмп е одобрена от федерална комисия по изкуствата.

24-каратовата златна монета е предназначена да отбележи 250-годишнината на Америка на 4 юли и изобразява Тръмп с юмруци, притиснати към бюро.

След презентация от Монетния двор на САЩ, Комисията по изящни изкуства на САЩ гласува единодушно за одобряване на дизайна, въпреки въпросите относно неговата законност.

Федералният закон не позволява жив президент да се изобразява върху американската валута. Но монетата се емитира в съответствие с правомощията и преценката на министъра на финансите Скот Бесент да сече и емитира златни монети с качество „proof“.

Очаква се Бесент да нареди монетата да бъде сечена, след като Монетният двор на САЩ предостави окончателните размери.

Заместник-председателят на комисията, Джеймс Маккрери, заяви: „Предлагам да одобря тази [монета] във вида, в който е представена, и ви препоръчвам да я направите възможно най-голяма, до три инча в диаметър.“

За сравнение, четвърт долар на САЩ е широк по-малко от един инч. Миналата година Тръмп уволни членовете на Комисията по изящни изкуства, като ги замени със съюзници.

Конгресменът демократ от Ню Йорк, Ричи Торес, миналата година предложи законопроект, озаглавен „Законът на Тръмп (За ограничаване на грозните парични портрети)“, който да забрани на президентите да емитират валута със собственото си изображение. Той не е приет.

Монетният двор на САЩ не отговори на искане за коментар от Би Би Си.

Досега Калвин Кулидж е единственият друг президент на САЩ, изобразен на монета през живота си.

