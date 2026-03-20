·В края на седмицата, в която изпращаме зимата и посрещаме първа пролет, Община Дупница ви кани на Младежкия фестивал „Пулс Дупница“!
Богатата тридневна програма ще започне днес, 20 март (петък) от 16:30 часа с Младежки хъб – „Младите говорят“ на площад „Свобода“. В него специалното участие ще вземе инфлуенсърът Стефан Попов – CHEFO, който ще сподели интересни свои истории с младите дупничани.
Два часа по-късно (от 18:30) на сцената на централния дупнишки площад ще се качат Торино и Пашатa, които ще вдигнат градусите на настроението още повече със своите хитови изпълнения.
Събота 21 март ще бъде Ден на уличните изкуства. Събитията стартират още от 12:00 часа на площад „Свобода“. Планирани редица събития, сред които Уъркшоп за начинаещи и Графити фестивал, а децата от Арт Ателие „Дон Кези“ за пореден път ще демонстрират своя талант.
В съботния ден дупничани ще могат да се насладят още на изпълненията на Паркур Клуб „Recreatе“, „Денс Машийн“ и Клуб по Калистеника.
Един от гвоздеите на програмата пък ще бъде DJ сет на открито с DJ Zlatina Dimitrova.
Младежкият фестивал ще завърши в неделя (22 март) с демонстрация на музикални инструменти, огнено шоу и концерт на група „Smokey Mountain River Band“.
Заповядайте!
В Дупница започва пролетния младежки фестивал
