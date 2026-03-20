Слаби валежи от дъжд на места и понижаване на температурите





Днес времето ще бъде предимно облачно, на отделни места, главно в крайните югоизточни райони ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен, в източната половина от страната и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София 6°.

В планините ще бъде облачно и на места ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 0°-1°, на 2000 метра – около минус 6°.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



През почивните дни вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, в планините – от сняг, на повече места в неделя и понеделник. Значителни количества не се очакват. По-плътна ще бъде облачността в неделя и понеделник, тогава и дневните температури ще бъдат най-ниски - предимно между 6° и 11°, а минималните ще са между 0° и 5°. В събота над Югозападна България ще има временни разкъсвания на облачността и сутрешните температури ще са малко под нулата.