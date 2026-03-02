Испания отпрати американските самолети и техника





Военновъздушните сили на САЩ са преместили най-малко 15 стратегически самолета за зареждане с гориво във въздуха KC-135 Stratotanker, ключови за военните операции срещу Иран, от бази в Испания в Германия и други места от обяд в неделя, според публични данни от Flightradar24.

KC-135 са излетели от военновъздушната база Морон де ла Фронтера (Севиля, Испания) към военновъздушната база Рамщайн (Германия), докато други пет са излетели от военноморската база Рота (Кадис, Испания), като в някои случаи дестинациите им са неизвестни, тъй като са спрели да излъчват публично позицията си.

Три от тези американски KC-135 са напуснали Рота в ранните часове на тази сутрин, насочвайки се към френска военна база на ВВС и Космоса в Южна Франция, използвана от време на време от американски самолети, според данни, събрани от приложението за проследяване на полети Flightradar24.

Трите самолета, използвани като танкери за зареждане с гориво на изтребители и бомбардировачи, са се насочили на североизток, прекосили част от Иберийския полуостров и бреговете на Валенсия и Каталуния и са кацнали във френската военна база Истр-льо Тюбе, разположена северозападно от Марсилия.

През последните часове е имало и полети на гигантския транспортен самолет C-17 Globemaster, превозващ войски и оборудване, между Рота и военновъздушната база Сигонела на италианския остров Сицилия.

Правителството отказва използването на бази извън разпоредбите на ООН.

Тази голяма промяна в позицията и разпределението на военните активи, необходими за въздушните удари срещу Иран, които започнаха в събота, идва след като правителството отказа да позволи базите му, които притежава, но се използват от САЩ, да бъдат използвани за операции, неразрешени от Устава на ООН.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес посочи, че Съединените щати може да са решили да преместят тези самолети в други бази, знаейки, че от испанските бази те няма да могат да действат в подкрепа на атаките срещу Иран.

Роблес категорично отрече, че андалусийските бази Морон и Рота предоставят помощ на Съединените щати в операциите им в Иран и добави, че подобни операции могат да се извършват само в рамките на международното право.

„Абсолютно не; „Никаква помощ от какъвто и да е вид не е била предоставяна в базите в Морон де ла Фронтера и Рота“, обобщи министърът.

Испания е „категорично против насилието“.

Тя добави, че въпреки че има споразумение със Съединените щати за използването на базите Морон и Рота, това споразумение позволява операции в рамките на международното право, но не и когато армията действа едностранно.

Министърът на отбраната повтори, че Испания е „категорично против насилието“ и настоя, че базите няма да предоставят подкрепа, освен ако това не се наложи от хуманитарна гледна точка.

Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес също категорично отрече, че двете съвместни военни бази със САЩ в Южна Испания се използват от Вашингтон в операцията в Иран.

„Няма да предоставим базите си за нищо, което не е в договора или не е съвместимо с Устава на ООН“, заяви министърът в телевизионно интервю.