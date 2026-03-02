Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 2-и март

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

2 машинен инженер Висше образование

1 учител, детска градина Висше образование, обект с. Крайници

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 64 МЕСТА

2 работник, ремонт и поддържане на ПЖПС Средно образование

2 оператор, топлоелектроцентрала Средно образование

2 монтьори, гориво-транспортно оборудване Средно образование

2 машинисти, многокофов багер Средно образование

1 водач, специален автомобил Основно образование

1 асистент, офис Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

1 шофьор,тежкотоварен автомобил Средно,основно образование

1 оперативен счетоводител Средно образование

1 кредитен специалист Средно образование

2 шофьор, автобус Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

6 машинен оператор, фармацефтични продукти обект гр. Радомир

2 лаборанти обект гр. Радомир

2 техник, химия обект гр. Радомир

4 общи работници Ср. и по-ниско образование,обект гр. Бобошево

1 пощальон Средно образование, обект гр. Дупница

1 продавач-консултант Средно образование, обект гр. Бобошево

1 пласьор стоки Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 оператор въвеждане на данни Средно образование

10 зареждачи Средно образование

1 монтажник, аудио-визуално оборудване Основно образование

1 специалист, маркетинг и реклама Средно образование

2 общ работник Начално, основно образование, обект гр. София

2 охранители Средно,основно образование

1 технически ръководител Средно образование

2 машинисти, еднокофов багер Средно, основно образование

2 водопроводчик/външно В и К Средно и по-ниско образование

5 заварчици Средно,основно образование

1 технически сътрудник Средно,основно образование

1 оператор на лазер машина Средно,основно образование

1 оператор, тръбен лазер Средно,основно образование

1 оператор абкант/листове Средно,основно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –6 МЕСТА

1 помощник,готвач Средно образование

1 работник, кухня Основно образование

1 работник, кухня Основно образование

2 сервитьори Средно образование

1 барман Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -48 МЕСТА

1 социален асистент Средно и по-ниско образование

3 консултант (промотьор), продажби Средно образование

2 общ работник, поддържане на сгради Основно образование

2 работник, кухня Средно образование

2 работник, товаро-разтоварна дейност Средно,основно образование

2 работник, строителството Средно образование

1 готвач Средно образование /ПК-готвач/

2 сервитьори Средно образование

20 Обслужващ работник, промишлено производство Средно, основно обр-ие-обект гр. София

10 Машинен оператор, производство на захарни изделия Средно, основно обр-ие-обект гр. София

2 домашни помощници Средно образование

1 личен асистент Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 сервитьор Средно, основно образование

1 сервитьор Средно и по-ниско образование

1 отговорник, автомивка Средно и по-ниско образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”, Компонент 2

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

1 продавач-консултант Без изискване

1 сервитьор Средно и по-ниско образование

1 асистент продавач Без изисквене

1 продавач-консултант Основно и по-ниско образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“

2 монтажник, дограма Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1- МЗ от ЗНЗ

1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование