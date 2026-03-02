Гърция вдигна 4 изтребителя F-16 и 2 прати фрегати в помощ на Кипър





Министърът на отбраната Никос Дендиас обяви, че Гърция също ще изпрати две фрегати в Кипър. Единият е „Кимон“, а другият ще носи противодроновата система „Кентавър“.

Изтребителите F-16, изпратени от Гърция, са в Кипър от понеделник следобед, на фона на прелитания на дронове над британската база Акротири.

„Четири самолета F-16 на гръцките военновъздушни сили току-що кацнаха в Кипър, след незабавна реакция от гръцкото правителство, в контекста на засилване на превантивните мерки и тясното сътрудничество между Република Кипър и Гърция“, написа в публикация говорителят на правителството на Кипър Константинос Летимбиотис.

според информация на Кипърската информационна агенция, двата дрона, които причиниха щетите на британската база в Акротири днес, са били изстреляни от Ливан и причината да не бъдат засечени и прихванати е малкият им размер и ниската височина, на която са летели.

Самият г-н Дендиас ще пътува до острова утре, вторник, и ще има срещи с президента Никос Христодулидес и министъра на отбраната Василис Палмас.

Според същата информация, те са били изстреляни от силите на Хизбула.