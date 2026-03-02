Два мола във Варна и улица в Пловдив са отцепени заради 3 сигнала за бомби







На електронната поща в един от моловете във Варна е получено съобщение за наличие на взривно устройство.

В момента полицията проверява обекта. Включена е алармата и посетителите са били призовани да се насочат към изходите. Пред търговския обект има пожарна и линейка.

По наша информация заплашителен имейл е получен и в още един варненски мол. Там посетителите също са призовани да напуснат търговския обект.

Сигнал за бомба затвори малка улица в центъра на Пловдив mо неофициална информация в сграда на Регионалния инспекторат по образование е получен заплашителен имейл за поставена бомба.

Задействана е стандартната процедура за подобни случаи, при която от сградата са изведени хората и предстои специализиран екип да извърши щателна проверка. За момента няма обезпокоителни данни.