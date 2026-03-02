Полиция вече охранява летищата у нас и обекти на САЩ и Израел







Взети са всички необходими предохранителни мерки на територията на София във връзка с близкоизточния конфликт. Това увери директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, цитиран от БНР.

"Активно взаимодействаме с другите ведомства, които имат изпреварваща информация и такава, която по принцип касае нашите правоохранителни действия спрямо стратегическите обекти", посочи той.

Николов допълни, че в тази връзка са засилени полицейското присъствие на обекти, касаещи и израелско, и американско присъствие, на ученици, на хора, които осъществяват и упражняват някаква професия в тях. Засилено е също присъствието на полицейски служители около летищата.