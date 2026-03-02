Надежда Нейнски: Намираме в напълно нова ситуация в Близкия изток, с потенциални негативни последици за региона и Европа





Министърът на външните работи Надежда Нейнски участва в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“

02 Март 2026Новини

На 1 март 2026 г. министърът на външните работи Надежда Нейнски участва в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“, на което беше обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Министрите на външните работи изразиха силно безпокойство от ескалацията на военните удари в региона и последиците за регионалната и европейската сигурност. Изразена бе силна подкрепа за партньорите на ЕС в Залива след ударите на Иран. Потвърдена бе необходимостта от спазване на принципите на международното право и Устава на ООН. Подчертана бе необходимостта за връщане на масата на преговорите, както и изпълнение от страна на Иран на всички задължения по линия на Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Министрите обмениха информация относно проведените до момента дипломатически контакти със страните от региона и се ангажираха да продължат тясната координация помежду си, включително по отношение на сигурността на европейските граждани и тяхната евакуация.

В изказването си министър Нейнски подчерта, че се намираме в напълно нова ситуация в Близкия изток, с потенциални негативни последици за региона и Европа. Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран в необходимостта от връщане на масата на преговорите и отказ от ядрената му програма и програмата за развитие на балистични ракети, както и от спиране на подкрепата за руската военна агресия срещу Украйна. Министър Нейнски подкрепи провеждането на съвместно заседание на министрите на външните работи на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива. Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация