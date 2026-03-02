Условна присъда за хулиган, ритал полицаи и псувал граждани на площада в Рила





Районен съд Дупница наложи условно наказание „лишаване от свобода“ на подсъдим, който се призна за виновен в хулиганство със съпротива срещу орган на властта

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, изтърпяването на което ще се отложи за изпитателен срок от 3 години. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата по време на разпоредителното заседание по делото.

Подсъдимият С. Д. / 47 г., неосъждан / се признава за виновен в това, че на 12.08.2025 г. около 18:40 часа в град Рила на площад „Възраждане“, са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като не се е подчинил на полицейски разпореждания на мл. инспектори – органи на власт, служители на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи задължения по опазване на обществени ред, които били изпратени на сигнал за лице, което се държи агресивно и притеснява гражданите на пл. „Възраждане“, и след устни предупреждения от тяхна страна да преустанови действията си, в нетрезво състояние псувал с думите: „Да ви …“, намиращите се на площада граждани и крещял на висок тон, държал са агресивно и арогантно, и оказал съпротива при задържането му, като буйствал и ритал полицейските служители при поставяне на белезници на ръцете му – престъпление по чл.325, ал. 2, пр.1 във вр. с ал.1 от НК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.