Нова „заплаха за сигурността“ е обявена във военновъздушната база Акротири на Великобритания в Кипър





Нова „заплаха за сигурността“ е обявена във военновъздушната база Акротири на Обединеното кралство в Кипър малко след обяд в понеделник, докато село Акротири също е евакуирано, научи Cyprus Mail.

Източник от министерството на вътрешните работи заяви, че предвид факта, че властите на британските бази са решили да евакуират военновъздушната база, кипърското правителство е решило да даде инструкции за евакуацията на село Акротири.

Други села в района на базата Акротири все още не са евакуирани.

Междувременно източници информираха Cyprus Mail, че персоналът в базата е бил уведомен за заплахата и е инструктиран да „се върне по домовете си и да остане вътре до второ нареждане“.

На тях им беше казано също „да се отдалечат от прозорците и да се скрият зад или под солидни, масивни мебели“ и да изчакат допълнителни инструкции.

Последната заплаха идва, след като пистата в Акротири беше ударена от дрон малко след полунощ, като персоналът в базите беше информиран в 1:18 ч. сутринта, че „малък дрон“ е „засегнал летището“.

Потвърдено беше също, че няма жертви в резултат на нощния удар, но че са причинени „незначителни щети“.



По-късно правителството на Обединеното кралство обяви, че британските въоръжени сили „реагират на предполагаем удар с дрон“ в базата Акротири.

„Защитата на нашите сили в региона е на най-високо ниво и базата реагира, за да защити нашите хора. Това е реална ситуация и допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно“, се казва в съобщението.

На този фронт самолет Airbus KC2 Voyager на британските Кралски военновъздушни сили прекара три часа в кръг над небето южно от Кипър в ранните часове на понеделник сутринта и все още беше в небето към 3:30 ч. сутринта.

Непотвърдени съобщения предполагат, че дронът, който е ударил Кипър, може да е бил Shahed 136 – еднопосочен атакуващ дрон, който е бил използван преди това както при ирански удари срещу Израел, така и от руските военни по време на войната им с Украйна.

По-рано британските бази обявиха „заплаха за сигурността“ малко преди полунощ.

Ударът дойде малко повече от час след като британският премиер сър Киър Стармър обяви, че ще позволи на Съединените щати да използват британски военни бази за „унищожаване на [ирански] ракети при източника“, било то в складове или в „пускови установки, които [се] използват за изстрелване на ракети“.

Той заяви, че неговото правителство е взело това решение, „за да предотврати изстрелването на ракети от Иран в региона, убивайки невинни цивилни, излагайки на риск живота на британци и удряйки страни, които не са участвали“.

„Основата на нашето решение е колективната самозащита на дългогодишни приятели и съюзници и защитата на британските животи“, каза той, преди да подчертае, че това решение е взето „в съответствие с международното право“ и че самата британска армия „не се присъединява към тези удари“.