





Старши комисар Райчо Омерски е новият директор на ОДМВР – Кюстендил

Днес главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев представи пред състава на ОДМВР новият директор. Той съобщи, че със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Райчо Омерски е временно преназначен на длъжността директор на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

Ст. комисар Райчо Омерски е роден през 1972 г. Завършил е ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност „Технология и управление на транспорта“. В системата на МВР работи от 1992 г. Заемал е мл. изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности през годините, многократно е награждаван за постигнати резултати в работата си.

Главният секретар на МВР гл. комисар Кандев пожела успех на служителите и новия директор и подчерта, че имат подкрепата на ръководството на МВР.