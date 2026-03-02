Четири самолета Boeing KC-135 на американските ВВС са излетели от летище „Васил Левски“







Четири самолета Boeing KC-135 Stratotanker на американските ВВС са излетели от летище „Васил Левски“ през нощта с изключени транспондери, информира Евроком. По-рано на 1 март са пристигнали още пет машини от същия тип, става ясно от данни в специализирания сайт FlightRadar24 и публикации на очевидци.

Според авиационни фотографи, публикували кадри във Facebook, общият брой на „летящите цистерни“ на столичния аеропорт достига 15. Потребители отбелязват, че освен самолетите е доставена и специализирана наземна техника за обслужването на танкерите, включително камиони за противообледенителни процедури.

Първите машини от този тип пристигнаха в страната в средата на февруари. Тогава стана ясно, че шест „летящи цистерни“ са кацнали в София като част от масирано прехвърляне на американска авиация. KC-135 се използват основно за презареждане на бойни самолети във въздуха.

По повод засиления трафик от посолството на САЩ уточниха тогава, че България оказва подкрепа за обучение и дейности по усилена бдителност на Алианса. Дипломатическата мисия посочи, че става въпрос за предварително разполагане на техника съгласно споразуменията за достъп и базиране.

Присъствието на военната техника предизвика политическо напрежение. От „Възраждане“ настояха за изслушване на ресорните министри и предупредиха за протести, ако машините не бъдат преместени. Партията свърза пребазирането с напрежението в Близкия изток. Днес е организиран протест от 18ч. пред Министеския съвет.