25-годишен шофьор на .„Мерцедес“, движейки се с несъобразена скорост, се е ударил в електрически стълб в село Скриняно. При удара е пострадал водачът – със счупено рамо е. Повреден е стълбът. На пострадалия е оказана медицинска помощ в болницата в Кюстендил. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Шофор се заби в електрически стълб в село Скриняно
02.03.2026
Най-четено
- Четири самолета Boeing KC-135 на американските ВВС са излетели от летище „Васил Левски“
- Шофор се заби в електрически стълб в село Скриняно
- Пожар изпепели тази нощ автомобил в Дупница
- Ирански удари военно-въздушната база на Великобритания в Кипър
- Намалена видимост заради мъгла на места до 50 метра
- Хороскопът за днес, 2 март
- Седмичната прогноза: Много слънце, за кратко дъжд и пролетни температури
- Надежда Нейнски е получила уверение на израелския си колега, че ще съдействат за завръщането на сънародниците ни
- Иран е в 40-дневен траур заради убийството на аятолах Хоменей
Темите от "Дупница"
- Четири самолета Boeing KC-135 на американските ВВС са излетели от летище „Васил Левски“
- Шофор се заби в електрически стълб в село Скриняно
- Пожар изпепели тази нощ автомобил в Дупница
- Седмичната прогноза: Много слънце, за кратко дъжд и пролетни температури
- Надежда Нейнски е получила уверение на израелския си колега, че ще съдействат за завръщането на сънародниците ни
- Важна информация за българите в региона на Близкия изток
- Честита Баба Марта!
- Премиерът Андрей Гюров: Няма директна опасност за България, страната ни не е участник в конфликта
- Министърът на вътрешните работи: Нямаме информация за опасност за страната след ударите по Иран