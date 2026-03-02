Шофор се заби в електрически стълб в село Скриняно





25-годишен шофьор на .„Мерцедес“, движейки се с несъобразена скорост, се е ударил в електрически стълб в село Скриняно. При удара е пострадал водачът – със счупено рамо е. Повреден е стълбът. На пострадалия е оказана медицинска помощ в болницата в Кюстендил. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.