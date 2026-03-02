Пожар изпепели тази нощ автомобил в Дупница

02.03.2026
През изминалата нощ е възникнал пожар в лек автомобил на ул. „Венелин“ в Дупница – автомобилът е унищожен. Противопожарният екип е спасил от опожаряване друг автомобил и сграда. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

