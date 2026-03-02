Ирански удари военно-въздушната база на Великобритания в Кипър





Обединеното кралство и Кипър потвърдиха, че безпилотен дрон е ударил военно-въздушната база на Великобритания в Акротири малко след полунощ, причинявайки ограничени щети.

„Относно инцидент, станал малко след полунощ в базата Акротири, според информация, получена на различни нива, това е безпилотен дрон, който е причинил ограничени щети“, заяви говорителят на правителството Константинос Летимбиотис по X.

Потвърждението дойде часове след като жителите на Акротири избягаха от домовете си след оглушителна експлозия в базата, със сирени, които виеха, и бойни самолети, издигащи се в нощното небе.

„Чухме много силна експлозия и след минути самолети започнаха да излитат, докато сирените виеха непрекъснато“, каза жител пред philenews. „Имаше силна тревожност и страх. Тези, които се събудиха, излязоха навън и известно време чувахме сирени.“

Повечето жители на Акротири изоставиха домовете си, някои избягаха при роднини, без да вземат вещи. „Дойдохме при роднините си, без да вземем дрехи или лични вещи. Децата ни няма да ходят на училище утре“, каза един жител.

Британските бази запечатаха входовете си и казаха на британските жители да останат по домовете си. Страх обзема общността, като жителите изискват незабавна информация и подкрепа от Република Кипър.

Ударът идва, след като Иран предприе ответни атаки през Персийския залив след съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран, при които в събота беше убит върховният лидер аятолах Хаменей. Хизбула също се присъедини към конфликта, изстрелвайки снаряди по Израел.

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли заяви пред Sky News в неделя, че Иран е изстрелял две ракети в посока на британските суверенни бази в Кипър по време на ответните удари в събота. „Почти сигурни сме, че не са били насочени към нашите бази“, каза той.

Премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър обаче заяви пред президента Христодулидес в неделя, че Кипър не е бил цел. Министърът на отбраната на Кипър Василис Палмас категорично отрече съобщенията за ракети, изстреляни към острова в неделя.