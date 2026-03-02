Седмичната прогноза: Много слънце, за кратко дъжд и пролетни температури





Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в равнините и низините все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но след обяд облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между 5° и 10°, в София – около 15°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Във вторник ще бъде сравнително топло, с минимални температури от 0° до 5° и максимални - между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб северозападен вятър, но по-късно през деня в Източна България временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще проникне малко по-студен въздух. В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево и почти тихо, но дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. През втората половина от седмицата ще има по-значителни увеличения на облачността, на места - и превалявания, предимно слаби и предимно от дъжд. В четвъртък ще духа северозападен вятър, слаб до умерен, в петък ще се усили и ще се ориентира от север-североизток, в събота ще се завърти от изток-югоизток и до вечерта чувствително ще отслабне. Температурите ще се понижават, отначало в Източна България, после в цялата страна и през почивните дни минималните ще са близки до нулата, а максималните в повечето места между 7° и 12°.