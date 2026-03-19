Разкриха нелегална фабрика за цигари в Палермо, замесени са българи





По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Палермо (Италия), италианската финансова полиция (Guardia di Finanza) в Палермо извърши претърсвания и иззе нелегална фабрика за цигари, няколко складови помещения и 25 тона цигари и нарязан тютюн.

Фабриката, разположена в Кастаняро, близо до Верона, е оборудвана с всички необходими машини за мащабно производство, с капацитет да произвежда до 4 милиона цигари на ден. Очакваната стойност на обекта е над 2 милиона евро.

Претърсванията, в които участваха над 70 служители, бяха проведени в помещенията на фабриката и в складове в Монселиче и Тераса Падована, провинция Падуа. В допълнение към нелегалната фабрика бяха успешно иззети 17 тона цигари, 8 тона нарязан тютюн, 108 палета прекурсори и 31 палета материали за производство на тютюн.

При влизане във фабриката са открити 11 лица с българска и украинска националност, за които е докладвано на националните власти, заедно с двамата италиански собственици на фабриката, за престъпленията притежание на контрабандни тютюневи изделия и фалшифициране на търговски марки.

Разкритието е резултат от няколко месеца разследваща работа. Следвайки цялата верига на доставки от няколко конфискации на цигари, проведени в района на Палермо, разследващите са успели да идентифицират местата на производство, въпреки строгите предпазни мерки, предприети от превозвачите за прикриване на производствените обекти, включително използването на заглушители за скриване на комуникациите между членовете на разследваната престъпна група.

Ако конфискуваните цигари бяха пуснати на пазара, те биха довели до загуба на приходи в размер на 3,9 милиона евро за бюджета на ЕС и националните бюджети. Незаконната фабрика е била способна да генерира незаконна печалба от 700 000 евро на ден, надхвърляща 240 милиона евро годишно, причинявайки щети на публичните финанси от приблизително 160 милиона евро годишно.

Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното от компетентните италиански съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той е отговорен за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.