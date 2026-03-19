Американски изтребител F-35 е ударен при ирански обстрел





Американски изтребител F-35 е извършил аварийно кацане в американска военновъздушна база в Близкия изток, след като е бил ударен от предполагаем ирански огън, според два източника, запознати с въпроса.

Капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ, заяви, че стелт самолетът от пето поколение е „изпълнявал бойна мисия над Иран“, когато е бил принуден да направи аварийно кацане. Хокинс каза, че самолетът е кацнал безопасно и инцидентът се разследва.

„Самолетът е кацнал безопасно и пилотът е в стабилно състояние“, добави Хокинс. „Този ​​инцидент се разследва.“

Инцидентът би бил първият път, когато Иран е ударил американски самолет във войната, започнала в края на февруари. Както САЩ, така и Израел използват F-35 в конфликта; самолетът струва над 100 милиона долара.

Аварийното кацане идва, докато висши американски служители продължават да твърдят за широк успех в кампанията си срещу Иран. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви в четвъртък сутринта, че САЩ „печели решително“ и че противовъздушната отбрана на Иран е „сравнена“.

