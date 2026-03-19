Ответен удар: Иран удари петролните рафинерии в изрелския град Хайфа





По време на последния ирански ракетен залп срещу Израел, е имало удар в петролните рафинерии в Хайфа. Спасителните служби съобщават, че няма съобщения за пострадали.Това гласи кратката информация публикувана току-що от израелскиясайт Times of Izrael

Няколко часа преди това изранският външен министър заяви следното:

Предупреждение от външния министър на Иран, Арагчи: Ако атаките срещу нашата инфраструктура се повторят, вече няма да има никакво сдържане

???? Нашият отговор на снощните атаки на Израел срещу нашата инфраструктура беше само част от нашата сила. Единствената причина за това сдържане беше уважението към призивите за деескалация.

???? Ако атаките срещу нашата инфраструктура се повторят, вече няма да има никакво сдържане.

???? Всяко прекратяване на войната трябва да разгледа щетите, нанесени на цивилните обекти.