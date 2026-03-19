Арестуваха мъж, удрял по лицето лекар пред входа на Спешното в Кюстендил





Днес, 19.03.2026 г., с постановление на прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил в качеството на обвиняем е привлечен 47-годишният Л.И. по досъдебно производство, образувано за извършено престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 3 и т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено, че днес на публично място – пред входа на Спешно отделение при МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в гр. Кюстендил, Л.И. нападнал лекар специализант в отделение по травматология и ортопедия Ю.А.

Обвиняемият нанесъл на пострадалия удари в областта на лицето, като с действията си причинил телесна повреда на медицинския специалист при изпълнение на службата му по хулигански подбуди.

Понастоящем обвиняемият Л.И. е задържан за срок до 72 часа, като предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.