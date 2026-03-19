Андрей Гюров: България остава твърдо ангажирана с НАТО





България остава твърдо ангажирана с НАТО. Като служебно правителство ние следваме последователен курс в съответствие с решенията на Алианса и продължаваме да допринасяме за колективната отбрана. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на съвместните изявления с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в централата на Алианса в Брюксел. Премиерът Гюров беше категоричен, че темата за сигурността е неделима. Независимо дали става дума за Черноморския регион, Украйна или други части на света – това засяга всички ни, посочи Гюров и увери, че България ще продължи да стои твърдо до своите съюзници.

Министър-председателят акцентира върху настоящия динамичен и нестабилен период в световен мащаб. Припомни, че агресивната война на Русия срещу Украйна поставя под въпрос основите на международния ред и международното право и представлява заплаха за европейската и евроатлантическата сигурност. Наред с това е налице значително нарастване на хибридните заплахи, включително дезинформация и опити за подкопаване на демократичните институции в Европейския съюз. За нас това не е абстрактен дебат, а реални предизвикателства, които се случват на прага ни, заяви Гюров. Премиерът посочи още ключовото значение на Черноморския регион, който по думите му в миналото е бил коридор за свързаност и търговия, а днес се превръща в арена на геополитическо противопоставяне.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте от своя страна изтъкна съществения принос на България към Алианса и средствата, които страната ни инвестира в отбрана. Рюте специално акцентира върху последователната подкрепа на България за Украйна. Генералният секретар на НАТО открои също значението на страната ни за сигурността на Източния фланг и Черноморския регион. Моят опит показва, че служебните правителства могат да постигнат много, така че разчитаме на Вас, допълни още Рюте.