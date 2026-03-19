Израелският удар срещу газовото находище Рас Лафан в Катар доведе до 30% скок в цената на газа







Голямо газово находище в Катар е било ударено от ракетни атаки, причинявайки „значителни щети“, съобщи държавната енергийна компания на страната.

Иранските удари следват съобщения, че Израел е ударил нефтохимически комплекс в Иран.

Атаката срещу газовото находище Рас Лафан в Катар доведе до рязко покачване на цените на газа.

Какво е Рас Лафан и с какво се занимава?



Индустриалният град Рас Лафан е основното място на Катар за производство на втечнен природен газ (LNG), който се използва в световен мащаб за готвене, отопление на домове и производство на електроенергия.

Той произвежда около една пета от световното предлагане на LNG.

Освен преработката на втечнен природен газ (LNG), другите съоръжения на индустриалния център включват завод за преобразуване на газ в течности, хранилище за втечнен природен газ (LNG) и нефтена рафинерия.

Намира се на 80 км североизточно от столицата Доха и е близо до Северното газово находище на Катар - огромно газово находище, обхващащо площ от над 6000 кв. км.

Управлява се от държавната енергийна компания QatarEnergy. Няколко международни енергийни фирми също имат дейност там, включително американските гиганти ExxonMobil и Chevron и британската Shell.

Производството там е спряно от началото на март, малко след избухването на войната.

Какво се случва с цените на газа?

QatarEnergy потвърди през нощта, че Рас Лафан е бил подложен на две ракетни атаки, едната от които е довела до „значителни щети“ на съоръжението за преобразуване на газ в течности Pearl на Shell, а другата е причинила „значителни пожари и обширни допълнителни щети“ на няколко от неговите съоръжения за втечнен природен газ.

Цените на газа, които вече се покачваха от началото на конфликта, скочиха рязко.

Когато търговията започна в четвъртък сутринта, цените на газа във Великобритания за кратко скочиха с над 30% и в момента са нагоре с около 22% до 170 пенса за термон.

Европейските цени на газа също се повишиха с 20% в четвъртък.