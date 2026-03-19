„Аз съм баща на две дъщери. И двете са ваксинирани срещу HPV. За мен това казва всичко. Като родител не бих направил този избор, ако не вярвах безусловно в безопасността, качеството и ползата от имунизацията. Няма по-силен аргумент от този“. С тези думи министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски откри пресконференция, посветена на тригодишнината от създаването на Коалиция HPV.
Доц. Околийски отчете напредъка на България по отношение на имунизираните, като посочи, че през 2025 г. са приложени 18 495 безплатни #HPV ваксини по програмата. От тях 14 507 при момичета и 3 988 при момчета. „Това е знак, че темата стига до повече семейства, че усилията на всички ни дават резултат. Но същевременно ни показва и колко много още можем да направим“, посочи здравният министър.
Той даде за пример Словения, където през последните 3 години ваксинационното покритие е достигнало около 86%, което е близо до целта на Световната здравна организация. В държави като Хърватия, Косово, Северна Македония и Албания нивата са между 60 и 75%. България обаче все още е в дъното на тези статистики, заедно с Босна и Херцеговина, които регистрират между 0,2 и 4,2% обхват.
„Зад тези проценти стоят десетки хиляди деца, които днес можем да защитим. Това са момичетата и момчетата, за които решението е в нашите ръце“, заяви доц. Околийски и допълни „Ако трябва да оставя едно послание, то е, че HPV ваксината е шанс за едно по-сигурно бъдеще“.
Специален акцент в събитието бе представянето на Бялата книга на IHE – Шведския институт за здравна икономика. Тя предлага конкретни политики и решения за постигане на целта на Европа в България – елиминиране на рака на маточната шийка чрез ефективна ваксинация, профилактика, скрининг и ранно лечение и грижи.
Здравният министър: И двете ми дъщери са ваксинирани срещу HPV, това е най-силният ми аргумент
