Югозападно държавно предприятие се оборудва с 3 дрона с термокамери при гасене на пожари





Югозападното държавно предприятие и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград дадоха старт на съвместната си кампания за превенция на пожари.

Тази година тя започва по-рано, за да стигне до максимален брой хора.

За целта, освен информационни материали, които ще бъдат разпространени, ще се наблегне на срещите „очи в очи“ с горски служители и пожарникари, за да бъде осведомена обществеността за най-вероятните причини за възникването на горските пожари, както и за начините, по които те могат да бъдат избегнати или потушени в зародиш.

Кампанията обхваща всички възрастови групи като с децата ще работят горски педагози, а на възрастните хора периодично ще бъде обяснявано защо не трябва да почистват нивите и градините си чрез палене на стърнища и какви мерки трябва да предприемат при приготвяне на зимнината си.

Инж. Валентин Чамбов, директор на ЮЗДП и комисар Боян Кондуров, директор на РДПБЗН подчертаха колко е важно двете институции да работят в синхрон и по отношение на превенцията, и при гасенето на пожарите в гората.

Миналата година екипите на ЮЗДП са реагирали на 122 сигнала за запалвания в горски територии, без да броим запалването в селскостопански територии. Изгорелите площи са 50729 декара гори, от които 19700 са безвъзвратно унищожени от върхов пожар.

Най-големият пожар е този в Югозападен Пирин, с площ от около 38000 декара, от които повече от половината са унищожени от върхов пожар. Обхваща 3 горски стопанства - Кресна, Струмяни и Сандански.

До момента за 2026 година на територията на ЮЗДП има 5 пожара, обхванали площ от 105 декара горски територии, от които върхово опожарени са 30 декара.

Предприятието разполага с 29 броя противопожарни автомобила, приведени в готовност за действия през предстоящия пожароопасен сезон като 3 от тях са специализирани за гасене на дълги разстояния, линията от шлангове е почти 1000 метра с денивелация над 400 метра, което нито един противопожарен автомобил в страната не може да покрие. ЮЗДП разполага с 2 булдозера и 15 багера, които могат да се включат при нужда. Сформирани са 76 гасачески групи с 633-ма служители на териториалните поделения на предприятието.

През месец март са закупени 223 броя защитни облекла за дооборудване на сформирането екипи.

ЮЗДП има подадено проектно предложение по Стратегическия план за развитие на селските райони 2021-2027 година в частта "превенция на пожарите", при одобрението на който ще бъдат закупени 3 дрона с термокамери, радиостанции за връзка между служителите, участващи в гасенето, оборудване за подобряване на дейността на противопожарните коли и изграждане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради.