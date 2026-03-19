Калин Стоянов изрева мощно: Планират се масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, ПОД ПРЕДЛОГ, че се занимават с купуване на гласове





Както и се очакваше!!!

Жадният за власт бивш министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, по-известен като „г-н Бях точен с парите“, е първият, за когото постъпва информация, че ще използва МВР, за да разчиства сметки и най-вече да се добере до място в следващия парламент. Това написа на страницата си във Фейсбук ексминистърът на вътрешните работи Калин Стоянов. Ето какво още публикува той:

В деня след регистрацията на листата в гр. Кърджали, където Демерджиев ще бъде водач на коалицията, с която Радев се явява на изборите, „г-н Бях точен с парите“ е провел среща с изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. На тази среща той му е наредил да започнат масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, ПОД ПРЕДЛОГ, че се занимават с купуване на гласове.

„Г-н Бях точен с парите“ директно е заповядал на Кандев да бъдат задържани кметовете на гр. Кърджали - Ерол Мюмюн, на гр. Джебел - Неджми Али, и на гр. Черноочене - Айджан Ахмед. Целта на спуснатия в гр. Кърджали Демерджиев била чрез репресии да стресира хората в региона, за да спечели мандат за коалицията на Радев.

Като вземем предвид, че новоназначеният директор на ОДМВР-Кърджали е извършил безпрецедентна чистка на всички нива в дирекцията, както и в отделните районни управления в областта, става ясно, че в действителност Кандев се готви да изпълни нарежданията на един от своите кукловоди - Демерджиев. Подобен сценарий бил подготвен за всички областни градове и насочен само и единствено срещу

хора на ДПС.

Освен това, според информацията, Демерджиев е един от хората, които са спуснали заповед до всички областни директори на МВР, при предстоящите им акции срещу купения вот да образуват максимално много досъдебни производства, включително и бързи, още с първото действие по разследването, дори и да не са налице достатъчно данни за това. Идеята им била по време на изборите и след тях МВР гръмко да обяви, че има множество наказателни производства за престъпления против изборните права на гражданите, без изобщо да има основания за тяхното образуване.

Считам, че всичко това следва да бъде проверено и по тази причина още днес ще сезирам Софийската градска прокуратура с оглед събиране на данни за извършено престъпление.