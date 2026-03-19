Започва раздаването на индивидуалните пакети с хранителни продукти в община Дупница







·В изпълнение на Операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Българският Червен кръст започва поетапното предоставяне на хранителни продукти, закупени от Агенция социално подпомагане.

Раздаването ще се извършва по списък всеки работен ден от 10:00 часа до 15:00 часа в периода от 23 март до 30 април в двора на бившия Учителски институт.

Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Списъците с подлежащите на подпомагане лица се предоставят от Агенцията за социално подпомагане. Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти, предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“.

Списъците с правоимащите са изготвени от териториалните поделения на АСП въз основа на обективни критерии, свързани с правото на социално подпомагане и са в съответствие с Наредбата на министъра на труда и социалната политика.

Право на пакети с храни имат:

1. Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за зимен отоплителен сезон 2024/2025 г.;

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, имащи право на месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година;

3. Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, имащи право на месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания;

4. Лица и семейства, имащи право на месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане;

5. Лица и семейства, имащи право на еднократна или месечна помощ по Закона за закрила на детето, предназначена за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали потребности;

7. Лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 г., но с установено високо равнище на материалните лишения.

Има два пакета:

- за едночленни и двучленни семейства

- за тричленни и по-големи семейства

Получателите трябва да бъдат подготвени с чанти.