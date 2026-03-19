Хитлер се изправя срещу Зелински в битката за кметски стол в малък френски град





Малък френски град спечели мигновена интернет слава, защото кметът му – кандидат за преизбиране на общинските избори в неделя – носи името Хитлер.

Не само това. Един от двамата му опоненти се казва Зелински.

„Това е пълна лудост“, оплака се Чарлз Хитлер, кмет на Арсис-сюр-Об (население 2785 души)

„През целия си живот от време на време са ми се шегували за името. Понякога хората рисуваха мустаци на предизборните ми плакати. Никога не е било голяма работа.

„Но сега нещата са извън контрол.“ Виждал съм онлайн статии, в които се казва „37% от хората в Арсис са хитлеристи!“. Жена ми плаче.“

Френските социални медии са залети от „хумористични“ публикации за битката между покойния германски диктатор Адолф Хитлер и съвременния герой на Украйна Володимир Зеленски.

Хитлер казва, че вниманието става твърде голямо.

„Ако хората говореха за града и нашата политика, това щеше да е едно. Но всичко, от което се интересуват, са нашите имена“, каза той.

И така, как този пенсиониран ръководител на френска лаборатория се е нарекъл Хитлер? И защо не си е променил името?

„Семейството ми е от Северен Елзас [по германската граница], а баща ми е бил овчар. По време на войната е отведен в Германия по програмата им за принудителен труд“, каза Хитлер.

„След като се е върнал, е срещнал майка ми. Всички са казвали: „Трябва да си промениш името.“ Това било през 1949 г. Войната беше скорошен спомен. Но беше огромно административно главоболие и щеше да струва много пари, така че не го направиха.“

Във Франция са останали само няколко представители на неговия род, казва той. Братовчедите му от рода на Хитлер в Елзас всички са имали момичета, така че името изчезва там. Един от синовете му произнася името „Хит-лей“, за да избегне срам, а внуците му са взели имената на майките си.

Но той казва, че има дъщеря на Хитлер и снаха на Хитлер, които също се кандидатират за общински съветници на общинските избори в други градове във Франция.

„След като станеш известен, името започва да няма значение. Хората гледат човека зад името. За моите познати аз бях просто „господин Шарл“. „Така че реших да го запазя“, каза той.

Докато Шарл Хитлер води дясноцентристка листа в Арси сюр Об, неговият опонент Зелински е от крайнодясното движение „Патриот“. На националните избори крайнодясното „Национално обединение“ се представя силно в този район, на около 160 км югоизточно от Париж.

28-годишният Антоан Рено-Зелински е митнически служител, който наскоро пристигна в Арси. Втората част от името му идва от полската му майка.

„Хората често ме питат дали съм роднина на Зеленски – на което трябва да отговоря с „не“, посочвайки, че полското име е с „и“, а украинското с „е“, каза той.

„В неделя започнах да виждам съобщения за нашите имена, циркулиращи в X, и си помислих, че това е просто глупава шега. Но постепенно осъзнах, че всички говорят за нас!

„Виждам защо хората го намират за забавно. Лично аз не се смея, но и не ме притеснява. Би било по-добре, ако хората говореха за Арси по други причини, но поне сме на картата.“

Странно, Арси-сюр-Од дава името си на град близо до Одеса в Украйна на Зеленски.

През 1814 г. Наполеон води битка при Арси-сюр-Об срещу нахлуващите австрийски, пруски и руски армии, а две години по-късно германски имигранти, поканени от руското правителство, кръщават селището си Арциз на името на битката.

Градът е и родно място на френския революционер Жорж Жак Дантон.

Неделният балотаж в Арси-сюр-Об противопоставя Хитлер срещу Рено-Зелински и трети кандидат, Ани Сукат. В първия тур Хитлер води с малка преднина пред другите двама.

Хитлер е сравнително рядко име в Германия дори преди диктаторът да стане известен. След Втората световна война то почти е изчезнало.