Създават оперативни щабове заради изборите в полицейските управления в област Кюстендил





Директорът на ОДМВР ст. комисар Райчо Омерски проведе работна среща с ръководния състав на дирекцията, посветена на организацията на обществения ред и противодействието на престъпленията, свързани с изборните права на гражданите.

Той възложи на началниците на районните управления в областта да създадат районни оперативни щабове, които да проверяват всички сигнали за нарушения на изборното законодателство при гарантирана обективност и безпристрастност.

Полицейското присъствие и активната превенция в районите с потенциален риск от упражняване на контролиран вот да бъдат засилени.

Оперативна координация ще се подържа чрез постоянен обмен на информация и съвместни действия между прокуратурата, структурите на МВР, държавната и изборна администрация, а действията си полицейските служители ще осъществяват при спазване на принципите на законност, безпристрастност и еднакъв подход към всички.

Гражданите могат да подават сигнали за изборни нарушения или престъпления както на тел. 112, така и в районните управления в Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Рила.

ОДМВР ще ангажира целия си ресурс за гарантиране на политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и законосъобразно протичане на изборния процес в Кюстендилска област.